Массированная атака дронов во Львов: в ОВА рассказали подробности

В ночь на 19 сентября Львовскую область атаковали российские ударные беспилотники. Силы ПВО сбили 15 из 18 дронов, которые запустили оккупанты. Произошли три попадания в промышленные склады во Львове.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа "Shahed". По предварительной информации, в направлении нашей области летело 18 таких дронов. 15 из них Силы ПВК" Мероприятие "сбили. Семь — непосредственно в воздушном пространстве Львовской области", — говорится в сообщении.

Произошли три попадания дронов в промышленные склады во Львове. В результате "прилетов" возникли возгорания в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", — заметил Козицкий.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших, но пострадал 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте попадания была женщина, которая в госпитализации не нуждалась.

Напомним, ночью во Львове прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Стало известно, что после взрывов загорелся промышленный склад.

В результате атаки беспилотников по Львову пострадал по меньшей мере один человек. Из-под завалов на промышленном складе, который загорелся в результате вражеской атаки, достали 26-летнего парня.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощные взрывы во Львове, Харькове, Кривом Роге | Обстрелы 18 и 19 сентября

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