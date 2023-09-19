Артем Пивоваров расплакался прямо во время концерта из-за маленького мальчика

Украинский певец, тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров расплакался прямо во время концерта.

В своем Instagram артист опубликовал видео из своего выступления. Музыкант, который пел песню "Говори", заметил, что в зрительном зале плачет маленький парень. Пивоваров не смог пройти мимо, поэтому остановил концерт и подошел к поклоннику, чтобы поддержать его.

Оказалось, что маленький мальчик потерял близкого человека, а песня "Говори" была его любимой. Пивоваров выслушал щемящую историю и сам не смог сдержать слез. Впрочем, музыкант нашел слова, чтобы поддержать маленького поклонника.

Концерт Артема Пивоварова / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

"Я чувствовал то же самое. Самое главное, что человек, о котором ты помнишь, он оставил самые лучшие мысли о себе. Это важно. Потому что если ты вспоминаешь его сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, скорее всего, этот человек была особенной и делал особые вещи в своей жизни", — отметил Пивоваров.

Артист подчеркнул, что мужчины тоже плачут. Впрочем, это огромное мужество – проявить свои эмоции.

"Знаешь, говорят, что мужчины не плачут, но это неправда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях. Иногда, возможно, в своих мыслях тоже. Но эти вещи делают нас сильнее", — сказал маленькому фанату музыкант.

Артем Пивоваров остановил концерт и расплакался, услышав историю маленького мальчика

Напомним, в эфире "Голосу країни-13" Артем Пивоваров тоже не смог сдержать эмоций. Музыкант заплакал, когда услышал историю 16-летнего участника, родом из оккупированных Пологов, Запорожская область.

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