Какие сидераты посеять осенью, чтобы получить втрое больший урожай

Что такое сидераты, какие они бывают, какие сидераты посеять осенью, чтобы получить хороший урожай в следующем году

Что такое сидераты и для чего нужно их сеять

Сидераты – это специальные культуры, которые сажают, чтобы восстановить почву. Когда сидераты растут, они защищают почву от сорняков, насыщают микроэлементами, отпугивают вредителей. Когда сидераты вырастают, используют их как удобрение, закладывая в землю или оставляя на поверхности в виде мульчи.

Земля после сбора урожая становится бедной питательными веществами, структура почвы ухудшается, и чтобы восстановить все ее ресурсы, мы осенью сеем сидераты.

Сидераты осенью являются идеальным органическим удобрением – стоимость семян сидерата невелика, сеять их легко, а почва благодаря им становится плодородной, рассыпчатой. А зимой сидераты прикрывают землю от промерзания – выполняют роль мульчи.

Типы сидератов

Каждый сидерат обладает уникальными свойствами. Один очень хорошо разрыхляют почву вследствие длинных корней, другие защищают от болезней, насыщают почву огромным количеством азота.

К бобовым сидеральным культурам относятся горох, чечевица, люцерна, фасоль, люпин, клевер, соя, клевер. Главное преимущество бобовых сидератов, они генерируют множество азота.

Злаковые сидераты, а это пшеница, ячмень, овес, рожь обогатят почву белком и калием.

К крестоцветным сидератам относятся яровой рапс, белая и сизая горчица, сурепица и редька. Этот тип сидератов является отличным органическим удобрением, с мощной корневой системой. Кроме того, они отлично справляются с вредителями.

Гречка – это сидерат со стремительным ростом, способностью к глубокому разрыхлению почвы, который прекрасно снижает кислотность почвы.

Фацелия – представитель гидрофильных сидератов образует огромное количество зеленой массы, улучшает структуру почвы, защищает от нематод. И еще она не боится холода, легко приживается на любой почве и неприхотлива к свету.

Представители сложноцветных – это подсолнечник и календула. С подсолнечником по мощности и глубине корней сразится разве что люпин. Они дают большое количество зеленой массы и неприхотливы к типам почвы.

Суперспособность амаранта – стимулировать жизнедеятельность полезных микроорганизмов, поставлять азот, выдерживать холод, отпугивать вредителей.

Какие сидераты сеять осенью для хорошего урожая

Сидераты осенью нужно сеять сразу после уборки овощных культур, лучше всего это делать в августе, сентябре, начале октября.

Наиболее актуальными для посадки осенью являются горчица и рожь. Именно эти культуры лучше переносят холод и способны лучше других сохранять снег на участке.

Большой плюс горчицы в том, что она растет до последнего, до снега. Когда снег накрывает зеленую массу, горчица защищает почву от морозов и сохраняет влагу. Когда придет весна, горчицу срезают плоскорезом, но не закладывают в грунт. Ботву оставляют на месте и прямо поверх нее сажают желаемую основную культуру.

Рожь нужно срезать под самый корень еще до формирования полноценных колосьев. Зеленую массу можно использовать как компост или оставить на участке в виде мульчи.

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