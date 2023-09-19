В Мелитополе раздалось более 5 взрывов: Федоров сообщил, где было громко

Днем 19 сентября во временно захваченном Мелитополе в Запорожье прозвучало более 5 взрывов. Гремело в районе "Автоцвета".

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Федоров сказал, что так называемое "хваленное ПВО" россиян не успевает работать.

Впоследствии Федоров отметил, что после утренних взрывов оккупанты сразу заявили, что "город под защитой", а все, что слышали жители, — это якобы ПВО. Однако на видео, снятом местными активистами сопротивления, видно, что прилет, похоже, был, над эпицентром поднялся столб дыма.

Напомним, утром ВСУ нанесли успешный удар по вражескому штабу во временно оккупированном Мелитополе.

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