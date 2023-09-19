Зеленский в США: эксперт озвучил главную задачу президента во время визита в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. Этот визит имеет стратегическое значение, состоящее в выступлении на заседании Генассамблеи ООН, а также перед американским Конгрессом.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua политический эксперт Максим Джигун.

Каждый визит в Соединенные Штаты для нас важен. Прежде всего, потому что американцы являются нашими ключевыми партнерами и нет другой страны, которая оказывала бы такие объемы финансовой, военной и политической помощи нашему государству”, — отметил эксперт.

“Поэтому стратегическая важность остается и только приобретает сейчас новые формы и очертания, учитывая многие другие шаги от, казалось бы, наших союзников, которые точно не способствуют усилению наших двусторонних отношений, как, например, с той же Польшей. Поэтому этот визит имеет стратегическое значение», – говорит он.

Я бы разделил его на два момента. Первый – заседание Генассамблеи ООН, второй – встреча с американскими конгрессменами, выступление перед парламентом”, – заметил Джигун.

Заседание Генассамблеи ООН

"Этот формат важен, в первую очередь, как площадка, где собираются ключевые представители международной политики, с которыми можно вести двусторонние переговоры", — прокомментировал эксперт.

“Я более чем убежден, что выступление Зеленского на Генассамблее как-то глобально не отразится на уровне поддержки Украины. Потому что поддерживающие делают это уже давно, а те, кто нет — с ними как раз нужно общаться, но делать это нужно в двустороннем формате”, — добавил он.

Владимир Зеленский поздравляет людей перед началом 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН/Associated Press

"Важность Генассамблеи состоит в том, что здесь мы сможем пообщаться с теми представителями стран, которые до сих пор были либо нейтральными в этой войне, либо латентно поддерживали Россию тем или иным способом", — отметил Джигун.

"Поэтому это возможность усилить международную проукраинскую коалицию и договориться с теми государствами, которые для нас всегда были проблемными, по крайней мере, о том, что они будут не мешать и не сотрудничать с Россией во время этой войны", — считает эксперт.

Выступление перед Конгрессом

"Что касается выступления перед конгрессом и вообще встречи с президентом Байденом, я здесь вижу важность в том, что Америка сейчас постепенно погружается в политическую гонку, в избирательную кампанию и вопрос Украины под риском перехода на второй план", — говорит Джигун.

“Задача президента Зеленского – сделать так, чтобы Украина оставалась в топе приоритетов Соединенных Штатов, при этом чтобы тема Украины не становилась причиной для раздора, каких-то политических разборок внутри американского политикума. Он должен объединить усилия как демократов, так и республиканцев именно вокруг Украины, чтобы здесь не было каких-либо разночтений”, — подчеркнул эксперт.

Финансовая и войска помощь

“Следующий момент – это финансовая и военная помощь. Мы знаем, что у нас сейчас на повестке дня несколько вопросов по военным единицам. В частности, речь идет и о дальнобойных ракетах ATACMS, в которых мы критически нуждаемся сейчас, особенно в условиях, когда речь идет об окончании сухого периода и начнется сезон дождей”, — заметил Джигун.

Владимир Зеленский посетил раненых украинских военнослужащих в Университетском госпитале Стейтен-Айленда в Нью-Йорке/Associated Press

"Как говорят все военные аналитики, это будет период перехода к позиционной борьбе, обстрелам артиллерийских и других форматов, дронов и дальнобойного оружия, будет попытка у сторон истощить друг друга", — добавил он.

“Для того чтобы нам победить перебить россиян, нужно больше таких высокоточных зарядов, как ATACMS, как немецкий Taurus, как французские SCALP, британские виды вооружения. Это задача, над которой мы будем работать”, – рассказал эксперт.

F-16: почему США не заявили о передаче Украине самолетов

«Другой момент – это, безусловно, самолеты F-16. Интересная позиция Соединенных Штатов, потому что они разрешение Дании и Нидерландам на передачу дали, но сами о передаче своих самолетов до сих пор не заявили”, — говорит Джигун.

“Это в то время, когда по данным Нидерландов и Дании, мы имеем 50 обещанных самолетов, но по словам командования Воздушных сил ВСУ, нам таких нужно или 150, или 200. То есть нам нужно значительно большее количество, чем сейчас указано. Работать над этим также будет Зеленский, очевидно, на переговорах с Байденом и Конгрессом», — добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Третье, пожалуй, определяющее, которое объединяет все предыдущие пункты, это гарантии безопасности для Украины. После Вильнюса была договоренность, что Украина с Соединенными Штатами на двустороннем уровне будут обсуждать вопросы гарантий безопасности”, — заявил эксперт.

"Я уверен, что украинская дипломатия и сам Зеленский стремятся к подписанию подобных гарантий безопасности до начала активной фазы избирательной кампании и особенно в контексте того, что абсолютно неизвестно, каким образом закончатся президентские и парламентские выборы в Соединенных Штатах в следующем году", — продолжил он.

“Поэтому Украина должна быть уверена в том, что даже несмотря на какое-либо вероятное изменение политической повестки дня в Штатах, эти гарантии безопасности будут подписаны и они будут обязательны к выполнению любого президента, любого парламента и возможных изменений. Поэтому это три ключевых момента, которые там будут происходить и на которые стоит обратить внимание», – резюмировал Джигун.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Зеленский и Лавров в США: чего ждать от визита президента Украины | Максим Джигун

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, встретится с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

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