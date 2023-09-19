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У президента Бразилии подтвердили встречу с Зеленским

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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У президента Бразилии подтвердили встречу с Зеленским

Лула да Силва. / Фото: Associated Press

Президенты встретятся в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, встретится с бразильским коллегой Луисом Инасио Луло да Силвой на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявила представитель президента Бразилии Синтия Рибейро, сообщает CNN.

"Встреча состоится в 16:00 по восточному времени", — сказала Рибейро.

Впрочем, больше подробностей спикер бразильского лидера не сообщил.

Напомним, накануне у СМИ появилась информация о том, что Зеленский впервые лично встретится с президентом Бразилии. К слову, у президентов личных встреч не было — хотя разговоры об этом ведутся уже долго.

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Дата публикации
Просмотры
412
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