У президента Бразилии подтвердили встречу с Зеленским

Президенты встретятся в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, встретится с бразильским коллегой Луисом Инасио Луло да Силвой на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом заявила представитель президента Бразилии Синтия Рибейро, сообщает CNN.
"Встреча состоится в 16:00 по восточному времени", — сказала Рибейро.
Впрочем, больше подробностей спикер бразильского лидера не сообщил.
Напомним, накануне у СМИ появилась информация о том, что Зеленский впервые лично встретится с президентом Бразилии. К слову, у президентов личных встреч не было — хотя разговоры об этом ведутся уже долго.