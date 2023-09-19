Крымский мост дымит: что произошло

Утром оккупанты снова перекрывали движение на Керченском мосту.

Во вторник, 19 сентября, в Сети появились фото, как дымит Крымский мост на оккупированном полуострове.

Фотографии опубликовали крымские паблики в Телеграмме.

По словам очевидцев, утром 19 сентября в районе Крымского моста появился дымовой занавес.

Оккупационная "власть" не комментирует, что происходит.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" около 9 утра сообщил, что оккупанты снова перекрывали движение на Керченском мосту. Через полтора часа движение было возобновлено. Какова была причина перекрытия моста – не сообщили.

По состоянию на 10.30 неизвестно, что произошло в районе незаконно построенной конструкции в Крыму.

Напомним, вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. В оперативном командовании "Юг" прокомментировали, что ВСУ нужно провести доразведку и убедиться, что это не была враждебная провокация.

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