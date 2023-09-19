Взрывы в Хмельницкой области: в ОВА рассказали, что произошло

Взрывы на Хмельнитчине в ночь на 19 сентября звучали во время сбивания силами ПВО российских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА со ссылкой на первого замглавы администрации Сергея Тюрина.

Тюрин рассказал, что во время ночной воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны сбили российские беспилотники типа Shahed.

Обошлось без пострадавших. Информации о повреждении имущества вследствие падения обломков дронов пока нет.

Атаки по Хмельницкой области

Напомним, российские захватчики устроили ракетную атаку по Хмельнитчине в ночь на 18 сентября. Тогда обломки сбитых ракет упали на территории производственного предприятия и повредили железнодорожный путь.

В ночь на 19 сентября в Хмельницкой области снова раздались взрывы во время российской массированной атаки беспилотниками по Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощные взрывы во Львове, Харькове, Кривом Роге | Обстрелы 18 и 19 сентября

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