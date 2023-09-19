Тина Кароль на селфи в постели вблизи показала свое лицо с минимумом косметики

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников новыми фотографиями.

Время от времени исполнительница делится с фанами своими мыслями и фото в своем Telegram. В этот раз Тина опубликовала кадры, на которых нежится в постели.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

На селфи Кароль показала, как выглядит ее лицо без тонального крема и с минимумом косметики — певица лишь подчеркнула ресницы и придала легкий оттенок губам.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

В подписи к фотографиям Тина намекнула поклонникам на премьеру новой песни. Звезда поделилась стихотворными строками о любви и искушении.

"Ты как яд — роковой соблазн в жизни!/Так хочу почувствовать/Какие мы не святые!/Убивай меня нежно…/Земля идет из-под моих ног,/Я хочу почувствовать/Твоих объятий сладкий грех!", — написала Кароль.

Тина Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Напомним, ранее Тина Кароль с легким макияжем и в романтичном платье спела хит "Одно сердцебиение" прямо на сеновале.

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