Пашинян рассказал, будет ли Армения воевать за Карабах

Кроме того, армянский премьер снова выразил критику в адрес российских "миротворцев" в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не будет воевать за Нагорный Карабах.

Об этом он заявил во время обращения к соотечественникам в прямом эфире.

"Армения не участвует в военных действиях. Мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", – заявил Пашинян.

Он обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в войну. По мнению Пашиняна, Баку проводит наземную операцию для "этнической чистки" армянского населения в регионе.

Кроме того, армянский премьер снова выразил критику в адрес российских "миротворцев" в Карабахе.

По его словам, для Еревана было странно сообщение Азербайджана о том, что Баку проинформировал Москву о начале военной операции в Нагорном Карабахе. "Факт в том, что мы об этих действиях от наших коллег в России не получили никакой информации", – отметил Пашинян.

"Мы считаем, что прежде всего российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем меры от Совбеза ООН", – добавил он.

Армения уверяет, что ее войск нет в Карабахе

Министерство обороны Армении заверило, что на территории Нагорного Карабаха нет армянской армии.

"Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что Республика Армения в Нагорном Карабахе армии не имеет", — заявили в ведомстве.

То же самое заявил и Пашинян.

Тем временем в центре Еревана собираются митингующие, требующие от Пашиняна защитить своих соотечественников в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют "Никол предатель" и "Арцах".

В свою очередь власти непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" обратились в Азербайджан с призывом остановить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "не владеет информацией о том, что Нагорному Карабаху произошло нечто угрожающее жизни российских миротворцев".

Напомним, что сегодня, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе раздаются звуки артиллерии и взрывы.

ТСН.ua собрал информацию, почему воюют Азербайджан и Армения за Нагорный Карабах.

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