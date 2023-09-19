Пашинян розповів, чи воюватиме Вірменія за Карабах

Крім того, вірменський прем'єр знову висловив критику на адресу російських "миротворців" у Карабасі.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не буде воювати за Нагірний Карабах.

Про це він заявив під час свого звернення до співвітчизників у прямому ефірі.

"Вірменія не бере участі у військових діях. Ми не будемо робити жодних необдуманих дій", – заявив Пашинян.

Він звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію у війну. На думку Пашиняна, Баку проводить наземну операцію для "етнічної чистки" вірменського населення регіоні.

Крім того, вірменський прем'єр знову висловив критику на адресу російських "миротворців" у Карабасі.

За його словами, для Єревана було дивним повідомлення Азербайджану про те, що Баку поінформував Москву про початок військової операції у Нагірному Карабаху. "Факт у тому, що ми про ці дії від наших колег у Росії не отримали жодної інформації", – зазначив Пашинян.

"Ми вважаємо, що насамперед російські миротворчі сили повинні вжити заходів. По-друге, очікуємо на заходи від Ради безпеки ООН", – додав він.

Вірменія запевняє, що її військ нема у Карабасі

Міністерство оборони Вірменії запевнило, що на території Нагірного Карабаху немає вірменської армії.

"Як у минулому, так і зараз в азербайджанських джерелах знаходить місце брехливе твердження, що в Нагірному Карабаху є підрозділи ЗС Вірменії, військова техніка та особовий склад. Заявляємо, що Республіка Вірменія в Нагірному Карабаху армії не має", – заявили у відомстві.

Те саме заявив і Пашинян.

Тим часом у центрі Єревана збираються мітингувальники, які вимагають від Пашиняна захистити своїх співвітчизників у Нагірному Карабаху. Протестувальники скандують "Нікол зрадник" та "Арцах".

Своєю чергою влада невизнаної "Нагорно-Карабахської республіки" звернулася до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "не володіє інформацією про те, що Нагірному Карабаху сталося щось загрозливе для життя російських миротворців".

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, Міноборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. У регіоні лунають звуки артилерії та вибухи.

ТСН.ua зібрав інформацію, чому воюють Азербайджан та Вірменія за Нагірний Карабах.

Читайте також: