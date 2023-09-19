"Это стыдно": Зеленский призвал исключить РФ из Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить РФ из Совбеза перед выступлением Генассамблеи ООН.

Об этом пишет Tagesschau.

Глава государства раскритиковал ООН за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на агрессивную войну против Украины.

"РФ все еще есть в международном сообществе – это стыдно, но все же – место для российских террористов", – написал Зеленский.

Отметим, что страна-агрессорка является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето. Более того, на заседании Генассамблеи ООН также ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Я не знаю, как это будет, я действительно не знаю", — ответил Зеленский на вопрос, будет ли слушать выступление Лаврова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, встретится с бразильским коллегой Луисом Инасио Луло да Силвой на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Читайте также: