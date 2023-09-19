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"Це соромно": Зеленський закликав виключити РФ з Радбезу ООН

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Це соромно": Зеленський закликав виключити РФ з Радбезу ООН

Радбез ООН / Фото: Associated Press

Країна-агресорка є постійним членом Радбезу ООН і має право вето

Президент України Володимир Зеленський закликав виключити РФ з Ради безпеки перед виступом Генасамблеї ООН.

Про це пише Tagesschau.

Глова держави розкритикував ООН за те, що Росія продовжує бути при владі, попри агресивну війну проти України.

"РФ все ще є у міжнародному співтоваристві - це соромно, але все ж - місце для російських терористів", - написав Зеленський.

Зауважимо, що країна-агресорка є постійним членом Радбезу ООН і має право вето. Ба більше, на засіданні Генасамблеї ООН також очікується виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Я не знаю, як це буде, я справді не знаю", - відповів Зеленський на запитання, чи буде слухати виступ Лаврова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, зустрінеться із бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Дата публікації
Перегляди
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