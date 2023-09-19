Чутки про смерть Кадирова: про що свідчить останнє відео з главою Чечні

У розвідці кажуть, що Кадиров справді перебуває у важкому стані, але поки живий.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, стан якого і місцеперебування наразі невідомі, може перебувати у Грозному.

Про це свідчать опубліковані у Мережі кадри, пише Sky News.

Як передає видання, того дня, коли Кадиров буцімто записував звернення, опадів у Грозному не було. Ба більше, протягом минулого тижня у Грозному не було дощів, окрім зазначених днів. Це може свідчити про те, що на каналі Кадирова оприлюднили відео, які записали раніше.

Громадський діяч республіки Ічкерія Муса Ломаєв розповів, що Рамзан Кадиров нині у критичному стані й перебуває у лікарні управління справами президента у Москві. За його словами, до РФ також вилетіла вся сім'я.

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"Ми володіємо інформацією, що Кадиров перебуває в одній з московських лікарень. Не можна сказати, чи він живий, чи мертвий. Але вчора поступила інформація, що його найближчі родичі вже виїхали до Москви. Це говорить, що Кадиров у важкому стані", – заявив Ломаєв.

Водночас джерела в українській розвідці повідомляють, що Кадиров справді перебуває у важкому стані, але поки живий.

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Що відомо про стан Кадирова

У Москві намагаються утримати ватажка Чечні Рамзана Кадирова при владі, там наразі не готові до його раптової смерті.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня. Про це заявляв чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв.

Чеченському лідеру Рамзану Кадирову могли допомогти “захворіти” російські спецслужби.

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