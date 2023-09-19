Американські танки Abrams невдовзі будуть на полі бою в Україні - Пентагон

Бойові американські танки M1 Abrams найближчими днями будуть в Україні.

Про це під час відкриття "Рамштайну" повідомив міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 вересня.

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"Я радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром увійдуть до України. Тепер, чим більше Росія затягує свою війну, тим більш явною стає її жорстокість. Напади Росії вийшли далеко за межі поля бою та завдали незліченних людських страждань", - сказав він.

Остін запевнив, що Америка буде підтримувати Україну стільки, скільки цього вона потребуватиме.

"Контрнаступ України продовжує впевнено просуватися вперед. І хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії агресії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу", - додав він.

Що відомо про американські танки Abrams

M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Ці танки вважаються добре озброєними, мобільними броньованими бойовими машинами і розраховані на ведення бойових дій в різних умовах сучасної війни. Існують три основні версії танку: M1, M1A1 і M1A2. За даними Мережи, 2012 року один такий танк коштував 8,58 млн доларів США.

M1 Abrams брав участь у кількох війнах:

в Перській затоці (операція "Буря в пустелі"),

в Афганістані (операція "Непохитна свобода"),

в Іраку (операція "Свобода Іраку").

Нагадаємо, раніше у Байдена заявили, що не хочуть, щоб їхню зброю застосовували на території РФ, але вирішувати буде Зеленський.

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