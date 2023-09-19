Американские танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине — Пентагон

Боевые американские танки M1 Abrams в ближайшие дни будут в Украине.

Об этом во время открытия "Рамштайна" сообщил министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 сентября.

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"Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты передали раньше, вскоре войдут в Украину. Теперь, чем больше Россия затягивает свою войну, тем явнее становится ее жестокость. Приступы России вышли далеко за пределы поля боя и причинили бесчисленные человеческие страдания". – сказал он.

Остин заверил, что Америка будет поддерживать Украину столько, сколько в этом она будет нуждаться.

"Контрнаступление Украины продолжает уверенно продвигаться вперед. И храбрые украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии агрессии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа", — добавил он.

Что известно об американских танках Abrams

M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. Эти танки считаются хорошо вооруженными, мобильными бронированными боевыми машинами и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях современной войны. Есть три главные версии танка: M1, M1A1 и M1A2. По данным Сети, в 2012 году один такой танк стоил 8,58 млн. долларов США.

M1 Abrams участвовал в нескольких войнах:

в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне"),

в Афганистане (операция "Непреклонная свобода"),

в Ираке (сделка "Свобода Ирака").

Напомним, ранее у Байдена заявили, что не хотят, чтобы их оружие применяли на территории РФ, но решать будет Зеленский.

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