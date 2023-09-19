Американские танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине — Пентагон

Остин отметил, что "Россия сознательно затягивает войну" в Украине.
Боевые американские танки M1 Abrams в ближайшие дни будут в Украине.
Об этом во время открытия "Рамштайна" сообщил министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 сентября.
"Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты передали раньше, вскоре войдут в Украину. Теперь, чем больше Россия затягивает свою войну, тем явнее становится ее жестокость. Приступы России вышли далеко за пределы поля боя и причинили бесчисленные человеческие страдания". – сказал он.
Остин заверил, что Америка будет поддерживать Украину столько, сколько в этом она будет нуждаться.
"Контрнаступление Украины продолжает уверенно продвигаться вперед. И храбрые украинские войска прорывают крепко укрепленные рубежи российской армии агрессии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа", — добавил он.
Что известно об американских танках Abrams
M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. Эти танки считаются хорошо вооруженными, мобильными бронированными боевыми машинами и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях современной войны. Есть три главные версии танка: M1, M1A1 и M1A2. По данным Сети, в 2012 году один такой танк стоил 8,58 млн. долларов США.
M1 Abrams участвовал в нескольких войнах:
- в Персидском заливе (операция "Буря в пустыне"),
- в Афганистане (операция "Непреклонная свобода"),
- в Ираке (сделка "Свобода Ирака").
Напомним, ранее у Байдена заявили, что не хотят, чтобы их оружие применяли на территории РФ, но решать будет Зеленский.
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