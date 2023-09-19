Украина отказалась от новой партии танков Leopard 1 из Германии – Spiegel

Как оказалось, техника уже была сильно изношена и нуждалась в ремонте.

На прошлой неделе Украина отказалась принимать транш из 10 немецких танков Leopard 1, поскольку они находились в плохом состоянии и нуждались в ремонте.

Об этом пишет Der Spiegel.

"Хороших полгода назад федеральное правительство Германии объявило, что поставит в Украину более сотни старых танков Leopard 1A5. Однако сейчас с проектом возникают значительные проблемы", – отметили в издании.

По информации журналистов, несколько дней назад Украина направила группу специалистов в польский город Жешув для проверки немецких танков Leopard. На месте оказалось, что техника уже была сильно изношена во время обучения украинских солдат в Германии и нуждается в ремонте.

"Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard в Украину нет смысла", – говорится в статье.

Также, по информации Spiegel, несколько из десяти танков Leopard 1A5, которые уже передали Украине в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем.

Напомним, что в общей сложности Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Однако эта модель танков была снята с вооружения Бундесвера около десяти лет назад. Оставшуюся на хранении технику специалистам поручили как можно быстрее привести в рабочее состояние.

Теперь немецкая сторона хочет быстро научить украинских самостоятельно ремонтировать Leopard 1.

Ранее сообщалось, что Дания планирует передать украинским военным 45 танков – 30 Leopard-1 и 15 Т-72.

Также стало известно, что в середине сентября Украина получит первую партию американских танков Abrams. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что их будет больше десяти.

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