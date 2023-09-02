Британский танк Challenger показали в боевых условиях: видео

Механик-водитель танкового подразделения ДШВ рассказал о преимуществах этой бронетехники.

Воины одного из подразделений десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают освобождать украинскую землю от вражеской оккупации на южном направлении, применяя современные образцы иностранной бронетехники.

Генштаб ВСУ опубликовал видео с британским танком Challenger.

Также читайте Все обещанные танки Challenger 2 уже находятся в Украине — министр обороны Британии Уоллес

На опубликованных кадрах механик-водитель танкового подразделения ДШВ рассказывает о преимуществах этой бронетехники.

“Меткость выстрела британского танка приравнена к снайперской винтовке. Если бы такой бронетехники было больше – мы смогли бы добиться большего эффекта в бою с врагом”, – отметил танкист.

Как известно, FV4034 Challenger 2 (MOD "CR2") является основным боевым танком Великобритании. Он был принят на вооружение в 1990-х годах.



Его основным оружием является нарезная пушка калибра 120 мм, дополнительное оружие – цепная спаренная пушка калибра 7,62 мм и пулемет калибра 7,62 мм.

Британский танк Challenger показали в боевых условиях

Напомним, первые британские танки Challenger 2 прибыли в Украину в марте 2023 года.

Читайте также: