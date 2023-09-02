Британський танк Challenger показали у бойових умовах: відео

Механік-водій танкового підрозділу ДШВ розповів про переваги цієї бронетехніки.

Воїни одного із підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують звільняти українську землю від ворожої окупації на південному напрямку, застосовуючи сучасні зразки іноземної бронетехніки.

Генштаб ЗСУ опублікував відео з британським танком Challenger.

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На опублікованих кадрах механік-водій танкового підрозділу ДШВ розповідає про переваги цієї бронетехніки.

“Влучність пострілу британського танку прирівняний до снайперської гвинтівки. Якщо б такої бронетехніки було більше – ми змогли б досягти більшого ефекту в бою з ворогом”, – зазначив танкіст.

Як відомо, FV4034 Challenger 2 (MOD "CR2") наразі є основним бойовим танком Великої Британії. Його було прийнято на озброєння в 1990-тих роках.



Його основною зброєю є нарізна гармата калібру 120 мм, додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм та кулемет калібру 7,62 мм.

Британський танк Challenger показали у бойових умовах

Нагадаємо, перші британські танки Challenger 2 прибули до України у березні 2023 року.

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