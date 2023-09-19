Дания передаст Украине 45 танков — минобороны страны

Их покупают в сотрудничестве с другими странами-партнерами.

Дания планирует передать украинским военным 45 танков. Речь идет о 30 Leopard-1 и 15 Т-72.

Об этом заявил глава Минобороны Дании Троэлс Лунд Поульсен, пишет Berlingske Media.

Министр обороны во вторник, 19 сентября, находится на встрече на базе Рамштайна в Германии, где большое количество стран координируют военную поддержку Украины.

Новый пакет помощи включает в себя 30 танков Leopard-1, а также 15 танков T-72. Их покупают в сотрудничестве с другими странами-партнерами.

“Это происходит в сотрудничестве с другими странами, имеющими доступ к имеющимся у них танкам. Если я не выражаю это словами, это потому, что нам еще предстоит наладить формальные вещи”, — сказал глава Минобороны Дании.

Напомним, что Украина атаковала российский корабль "Сергей Котов" — в ГУР заявили о серьезных повреждениях.

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