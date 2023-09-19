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Удар "Шахедами" по Львову: спасатели тушат масштабный пожар

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
754
Время на прочтение
1 мин
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Удар "Шахедами" по Львову: спасатели тушат масштабный пожар

Пожар во Львове после удара дронами / Фото: ГСЧС

Во Львове идет ликвидация последствий вражеской атаки.

В ночь на 19 сентября во Львове и области прозвучала серия взрывов. В результате атаки было разрушено складское помещение. По предварительной информации, в направлении области летело 18 дронов.

Чрезвычайщики все еще тушат масштабный пожар, возникший в результате атаки "Шахедами".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мощная атака на Львов! Погибший! Масштабный пожар!"

Так, пожар складских зданий локализован на общей площади 9 тыс. 400 кв. Ликвидация возгорания продолжается.

В результате атаки погиб один человек. Еще два человека пострадали, один из них – госпитализирован.

Напомним, появились первые фото последствий удара по Львову.

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