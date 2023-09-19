Данія передасть Україні 45 танків - міноборони країни

Їх купують у співпраці з іншими країнами-партнерами.

Данія планує передати українським військовим 45 танків. Йдеться про 30 Leopard-1 та 15 Т-72.

Про це заявив глава Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен, пише Berlingske Media.

Міністр оборони у вівторок, 19 вересня, перебуває на зустрічі на базі Рамштайн у Німеччині, де велика кількість країн координують військову підтримку України.

Новий пакет допомоги включає 30 танків Leopard-1, а також 15 танків T-72. Їх купують у співпраці з іншими країнами-партнерами.

“Це відбувається у співпраці з іншими країнами, які мають доступ до наявних у них танків. Якщо я не висловлюю це словами, це тому, що нам ще потрібно налагодити формальні речі”, — сказав глава Міноборони Данії.

Нагадаємо, що Україна атакувала російський корабель "Сергей Котов" - у ГУР заявили про серйозні пошкодження.

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