Як швидко позбутися мошок і жучків у вазонах: ці народні методи спрацюють на раз

Чому завелися мошки та жучки у квітках: що робити і як швидко їх позбутися.

Сциаріди – це маленькі чорні мошки, які з’являються на кімнатних рослинах. Дорослі комахи відкладають яйця у вологий ґрунт, з них потім вилуплюються маленькі комахи, що харчуються не тільки органікою з ґрунту, а й можуть під’їдати корені рослин. Через що квіти можуть хворіти та гинути. Щоб квіти не хворіли через шкідників, є дуже прості, але дієві народні методи, які допоможуть впоратися із проблемою на раз.

Чому в кімнатних квітах заводяться мошки?

Причина №1. Дуже часто застосовуються народні методи для обробки квітів. Особливо, якщо підкормка чи засіб від шкідників виготовлені на основі харчових відходів. Це може бути шкірка банана, заварка від чаю або кавова гуща. Так, ці засоби досить ефективні, але водночас вони залучають у вазони велику кількість комах.

Дуже часто застосовуються народні методи для обробки квітів. Особливо, якщо підкормка чи засіб від шкідників виготовлені на основі харчових відходів. Це може бути шкірка банана, заварка від чаю або кавова гуща. Так, ці засоби досить ефективні, але водночас вони залучають у вазони велику кількість комах. Причина №2. Не проводиться належна обробка ґрунту у горщиках та вазонах. Досить часто комахи можуть знаходитися у ґрунті, тому при посадці нової рослини, яку ви придбаєте для своєї колекції, ґрунт потрібно знезаразити. Тут у нагоді стане звичайна марганцівка. Також для знезараження ґрунт можна прогріти в духовці, і лише потім висаджувати рослини.

Не проводиться належна обробка ґрунту у горщиках та вазонах. Досить часто комахи можуть знаходитися у ґрунті, тому при посадці нової рослини, яку ви придбаєте для своєї колекції, ґрунт потрібно знезаразити. Тут у нагоді стане звичайна марганцівка. Також для знезараження ґрунт можна прогріти в духовці, і лише потім висаджувати рослини. Причина №3. Неправильний полив кімнатних рослин. Мошки з’являються там, де надмірно политий ґрунт. Тому потрібно дотримуватися помірного поливу.

Неправильний полив кімнатних рослин. Мошки з’являються там, де надмірно политий ґрунт. Тому потрібно дотримуватися помірного поливу. Причина №4. Сциаріди з’являються там, де застояне повітря в помешканні. Тому слід періодично провітрювати кімнату, де стоять вазони з квітами.

Сциаріди з’являються там, де застояне повітря в помешканні. Тому слід періодично провітрювати кімнату, де стоять вазони з квітами. Причина №5. Причиною появи мошок можуть бути зовнішні чинники. Вони просто можуть залетіти у відчинене вікно або через вентиляцію. Чи ви можете самі занести їх додому разом з фруктами і квітами.

Як позбутися мошок у квітах: перевірені народні методи

Щоб назавжди вигнати комах зі своїх вазонів, потрібно скористатися простими народними способами, які вже не один десяток років доводять свою ефективність.

Мильний розчин. Для приготування розчину потрібно натерти 50 г господарського мила, додати 250 мл чистої води і обприскати сумішшю квіти. Або змочити у такому розчині ганчірку та потерти нею листя. Такий метод слід застосовувати раз на 5 днів до повного зникнення комах. Перекис водню. Для отримання розчину проти комах потрібно у 1 літр води додати 2 ст. ложки перекису водню, потім ретельно обприскайте рослину і рясно полийте ґрунт. Така суміш не лише позбавить квітку від комах, а ще й поліпшить стан ґрунту. Також можна використати марганцівку від комах у кімнатних рослинах. Лише потрібно стежити, щоб розчин був ніжно-рожевого кольору. Часник. Це дуже дієвий засіб від мошок у квітах, який зможе відлякувати своїм запахом дорослих комах і заразом знищити їхні личинки, що живуть у ґрунті. Для приготування розчину варто подрібнити 4 зубчики часнику, залити 1 л окропу, настояти впродовж 4 годин. Потім суміш процідити та обприскати нею ґрунт та листя рослин, а часник, що залишився від суміші слід закопати у горщик. Протигельмінітний засіб. Один раз на тиждень варто поливати кімнатну рослину, де завелися мошки, засобом від глистів для домашніх тварин. Цей препарат можна віднайти у будь-якій ветаптеці. Для розчину потрібно використовувати дозування, що призначене для цуценяток та кошенят.

Як позбутися жучків у вазонах?

Щоб позбутися жучків, які живуть у ґрунті, є кілька провірених ефективних методів.

Токсична «теплиця». На деякий час необхідно припинити поливати рослини, аби ґрунт став сухим. Потім слід розпушити його за допомогою невеликої палички. Поставте рослину в поліетиленовий пакет і обприскайте ґрунт невеликою кількістю «Дихлофосу». Потрібно слідкувати, щоб засіб не потрапив на листя, інакше рослина може загинути. Потім слід щільно закрити пакет та залишити горщик на 7 годин. У ґрунт можна встромити кілька паличок, щоб пакет не прим’яв рослину. У разі необхідності процедуру можна повторити через тиждень. Опустити кімнатну рослину у воду. Це дуже простий, але ефективний метод, для якого потрібно набрати у ванну води. Потім поставити туди кімнатну рослину, аби вода повністю її покривала. Квітку у воді варто тримати протягом кількох годин: усі жучки, личинки та мошки загинуть і просто спливуть на поверхню. Потім слід вилити воду і ретельно промити рослину. Апельсинові кірки дуже ефективні у боротьбі із жучками через свій запах. Потрібно подрібнити шкірку апельсина та розкласти частину на поверхні ґрунту у горщику, іншу частину слід закопати всередину. Це не лише дозволить позбутися жучків, а ще й сприятиме розповсюдженню приємного аромату по всій кімнаті.

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