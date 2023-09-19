Артем Пивоваров розплакався просто під час концерту через маленького хлопчика

Український співак, тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров розплакався просто під час концерту.

У своєму Instagram артист опублікував відео зі свого виступу. Музикант, який співав пісню "Говори" помітив, що в глядацькій залі плаче маленький хлопець. Пивоваров не зміг пройти повз, тож зупинив концерт та підійшов до прихильника, аби підтримати його.

Виявилося, що маленький хлопчик втратив близьку людину, а пісня "Говори" була його улюбленою. Пивоваров вислухав щемливу історію і сам не зміг стримати сліз. Утім музикант знайшов слова, аби підтримати маленького прихильника.

Концерт Артема Пивоварова / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

"Я відчував те саме. Найголовніше, що людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найкращі думки про себе. Це важливо. Тому що якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш на честь цієї людини, скоріш за все, ця людина була особливою і робила особливі речі у своєму житті", - зазначив Пивоваров.

Артист наголосив, що чоловіки теж плачуть. Утім, це є чимала мужність – проявити свої емоції.

"Знаєш, кажуть, що чоловіки не плачуть, але це неправда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. Попереду у твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватися в людях. Інколи, можливо, в своїх думках теж. Але ці речі роблять нас сильнішими", - сказав маленькому фану музикант.

Артем Пивоваров зупинив концерт та розплакався, почувши історію маленького хлопчика

Нагадаємо, в ефірі "Голосу країни-13" Артем Пивоваров теж не зміг стримати емоцій. Музикант заплакав, коли почув історію 16-річного учасника, який родом з окупованих Пологів, Запорізька область.

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