У 2033 році населення України становитиме близько 35 мільйонів – Інститут демографії

За 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть у найкращому випадку близько 35 мільйонів людей.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова, пише "Укрінформ".

"Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку - повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн – скорочення населення України все одно буде. Давайте з цього виходити", – сказала Лібанова.

Демографиня зауважила, що останнім часом кількість українців, які за кордоном отримують або статус біженця, або тимчасовий захист, збільшується повільніше, ніж торік. Проте вона підкреслила іншу негативну тенденцію.

"Від початку 2023 року зменшується чисельність і питома вага трудових українських втікачів від війни у Польщі. Вони їдуть далі – до Німеччини, до Чехії, до Нідерландів, до різних країн, але їдуть далі. Досвід, який ми маємо, говорить про те, що чим більшою є відстань між Україною і тією країною, де перебувають наші люди, тим меншою є ймовірність того, що вони повернуться", – зазначила науковиця.

На переконання Лібанової, сьогодні головним завданням уряду мають стати кроки з мотивування українців повертатися.

"Ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення. Проте ми маємо ініціювати і мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції в стаціонарну. Нема нічого поганого в тому, що люди попрацюють деінде – трудова міграція є частиною глобалізації. Але хай повертаються. Це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою як держава", – підкреслила демографиня.

До слова, переїзд українських біженців з Польщі до Німеччини є новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища. Серед причин міграції українських біженців до ФРН голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус, спираючись на дані дослідження, назвав наявність друзів у Німеччині, які вже влаштувалися там і допомагають знайомим зробити цей крок, а також вищу заробітну плату, вищі соціальні виплати для біженців та кращі медичні послуги, ніж у Польщі.

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