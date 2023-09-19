Оля Полякова объяснила, почему ее дочь вернулась в Украину и будет ли она учиться в Лондоне

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала возвращение из-за границы в Украину старшей дочери Марии и ответила, продолжает ли она обучение в музыкальном университете Лондона.

По словам исполнительницы, с осени Маша учится в музыкальной академии имени Чайковского, что расположена в Киеве. Полякова-младшая больше не студентка лондонского университета BMus.

Как пояснила певица, ее дочь должна была вернуться из Великобритании в Украину, ведь впереди ее ждет что-то очень важное. Впрочем, Полякова не стала вдаваться в подробности, но пообещала впоследствии все подробнее рассказать.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Маруся уехала из Англии, уже не будет там учиться. Пока учится в музыкальной академии имени Чайковского в Киеве, на композиторском отделении. Готовится к чему-то очень крутому, а к чему — скажу вам позже", — прокомментировала исполнительница.

Напомним, о том, что Мария Полякова поступила в киевский вуз, стало известно в начале сентября. Правда, дочь исполнительницы очень удивила пользователей, ведь она год назад стала студенткой престижного музыкального университета в Лондоне BMus.

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