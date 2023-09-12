Дочь Оли Поляковой неожиданно поступила в киевский вуз через год после учебы в Лондоне

Уже известно, где именно будет учиться Мария.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 18-летняя Мария – неожиданно поступила в один из киевских вузов.

Об этом сообщила исполнительница в Instagram-stories. По словам Поляковой, ее старшая дочь будет учиться в Киевской консерватории. Вероятно, речь идет о Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. После выпуска Маша станет композитором.

"У нас есть для вас новость: Маруся поступила в Киевскую консерваторию на композиторское отделение", – поделилась Полякова.

Оля Полякова со старшей дочерью / Фото: instagram.com/mashapolyakova

В общем, Маша будет теперь учиться в Киеве, и у нее уже начались пары в учебном заведении. Однако еще год назад юная блогерша поступила в музыкальный университет BMus, что расположен в Лондоне, Великобритания. Продолжает ли Маша учиться за границей, или покинула учебное заведение – неизвестно. Впрочем, каникулы у BMus уже закончились, а Полякова-младшая до сих пор находится в Украине.

Напомним, недавно в семье Оли Поляковой был особый праздник. Знаменитость праздновала 19-летие брака с бизнесменом Вадимом Буряковским. По случаю важной для семьи даты певица показала редкое фото с мужем и дочерьми – Марией и Алисой.

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