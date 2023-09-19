У Чечні очікується жорстка і кривава боротьба за владу – ГУР

За словами Андрія Юсова, буде жорстока боротьба і за наступництво Кадирова, і за наступництво Путіна.

У Чечні очікується жорстка і кривава боротьба за владу.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 19 вересня.

"Проблема будь-якої заскорузлої і авторитарної влади, що наступника заздалегідь і "світити" важко, і готувати важко. Які б не були плани, буде жорстока боротьба і за наступництво Кадирова, і за наступництво Путіна. І в цій боротьбі будуть брати участь всі: і згори у Москві, і всередині серед оточення Кадирова... Це абсолютно нелегітимний процес, це буде жорстка і точно кривава боротьба. Зрештою таку систему вони для себе будували", - сказав він.

Юсов додав, що, ті сили, які роками справедливо розраховували на право чеченського народу на незалежність і на власну державу, безумовно, отримають новий імпульс і нові інструменти для такої боротьби.

"Зрештою Україна визнає право чеченського народу на власну державу і незалежність Ічкерії, як і те, що вона сьогодні незаконно окупована Московією", - резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, представник чеченської діаспори пояснив, чому в Москві мовчать про Кадирова.

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