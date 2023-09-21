Швеция передала Украине 10 танков Strv122

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5. Вместе с ними домой вернутся украинские военные, прошедшие обучение в Швеции.

Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

"Мы предоставили им то, что смогли дать по качественной технике и хорошим знаниям", — сообщил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

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Также указывается, что эти танки являются совместной доработкой Швеции и Германии немецкого Leopard 2, он произведен в количестве 3600 экземпляров.

Более 30 лет эти танки составляли остов шведских механизированных бригад. Теперь украинская армия располагает десятью такими танками для борьбы за освобождение своей страны, с танкистами, обученными шведской армией.

"Конечно, мы надеемся, что они добьются успеха (Силы обороны, прошедшие тренировки на танках в Швеции – ред.), и что условия на местах будут максимально благоприятными, и что система будет использоваться по назначению, в сочетании со шведскими боевыми машинами, для достижения оптимального эффекта", – добавили в ведомстве.

Напомним, Дания планирует передать украинским военным 45 танков – 30 Leopard-1 и 15 Т-72.

Также стало известно, что в середине сентября Украина получит первую партию американских танков Abrams. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что их будет больше десяти.

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