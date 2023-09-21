Скільки російських військ перебувають в Україні: підрахунок ГУР

За словами Юсова, свою кадрову армію Путін знищив, не отримавши жодних бажаних результатів.
На окупованих територіях України перебувають понад 400 тисяч російських військ.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Кількість загарбників, яка зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях – це понад 400 тисяч власне військового компоненту. Це дуже серйозна навіть цифра, якщо так уявити собі кількісно, а ці люди ще й озброєні і виконують поставлені бойові задачи. Попри низький морально-психологічний стан, попри великою мірою недостатню підготовку і злагодженість, навіть 400 тисяч такого роду загарбників – це безумовно певна небезпека", – каже Юсов.
При цьому він підкреслив, що у росіян наче й вистачає командирів, але до їхньої якості є питання.
"І по офіцерському складу, і по пілотах в тому числі... Якщо ми говоримо, наприклад, про авіацію, то так начебто щороку понад 300 випускників льотні училища забезпечують на Росії. Але з кількості, наприклад, аварій в небі, які останнім часом відбувається під час тренувань і навчань, ми бачимо, що і по якості цих підготовлених кадрів є питання...
Просто пересічний росіянин має зрозуміти, що свою кадрову армію Путін знищив невідомо заради чого і не отримавши жодних бажаних результатів", – підсумував представник ГУР.
Ранішше представник ГУР Андрій Юсов розповів, коли в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації.
За підрахунками аналітиків, понад половина загиблих російських мобілізованих прожили на фронті в Україні менше, ніж 5 місяців, а кожен п'ятий загиблий не прожив і двох місяців.
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