Скільки російських військ перебувають в Україні: підрахунок ГУР

На окупованих територіях України перебувають понад 400 тисяч російських військ.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Кількість загарбників, яка зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях – це понад 400 тисяч власне військового компоненту. Це дуже серйозна навіть цифра, якщо так уявити собі кількісно, а ці люди ще й озброєні і виконують поставлені бойові задачи. Попри низький морально-психологічний стан, попри великою мірою недостатню підготовку і злагодженість, навіть 400 тисяч такого роду загарбників – це безумовно певна небезпека", – каже Юсов.

При цьому він підкреслив, що у росіян наче й вистачає командирів, але до їхньої якості є питання.

"І по офіцерському складу, і по пілотах в тому числі... Якщо ми говоримо, наприклад, про авіацію, то так начебто щороку понад 300 випускників льотні училища забезпечують на Росії. Але з кількості, наприклад, аварій в небі, які останнім часом відбувається під час тренувань і навчань, ми бачимо, що і по якості цих підготовлених кадрів є питання...

Просто пересічний росіянин має зрозуміти, що свою кадрову армію Путін знищив невідомо заради чого і не отримавши жодних бажаних результатів", – підсумував представник ГУР.

Ранішше представник ГУР Андрій Юсов розповів, коли в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації.

За підрахунками аналітиків, понад половина загиблих російських мобілізованих прожили на фронті в Україні менше, ніж 5 місяців, а кожен п'ятий загиблий не прожив і двох місяців.

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