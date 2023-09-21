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Чи закінчиться війна в Україні 2024 року: військовий експерт озвучив прогноз

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чи закінчиться війна в Україні 2024 року: військовий експерт озвучив прогноз

Війна проти України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Експерт вважає, що активні бойові дії закінчаться лише 2025 року.

Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що 2024 року Україна під час контрнаступу звільнить велику частину своєї території, а потім війна перейде у стан конфлікту. 

Про це він сказав у коментарі "24 каналу". 

Військовий експерт прокоментував дані Німеччини та НАТО про те, що війна Росії проти України триватиме ще 7-9 років. Він зазначив, що інтенсивних боїв, як зараз, може не бути. 

"Така активна фаза війни продовжуватиметься весь 2024 рік. Наприкінці 2024 року далі я сподіваюсь, що завершиться тим, що ми зможемо повернути значну частину своєї території. Далі, я думаю, що війна все ж буде переходити у фазу конфлікту - регулярні ракетні обстріли, певна лінія фронту, проте вона не буде масштабна. Це буде чимось схоже на те, як було до лютого 2022 року. Це станеться десь напочатку 2025 року", - сказав Андрій Крамаров. 

Нагадаємо, німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що війна Росії проти України може тривати ще 9 років.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1237
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