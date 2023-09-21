Прогноз погоди на 22 вересня: в Україні буде тепло, але місцями - дощ

У п'ятницю, 22 вересня, по всій території України буде тепло та майже скрізь - сухо. Невеликі опади будуть лише на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Втім, на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. В Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Вночі температура повітря становитиме +10-15°. Теплішою ніч буде на узбережжі морів та Закарпатті - до 18° тепла. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +22-27°.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний , 5-10 м/с. Також синоптики попереджають, що 22-24 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Київській області вночі температура буде +10-15°, вдень - 22-27° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +13-15° тепла, а вдень - 24-26° тепла.

Нагадаємо, метеорологиня Наталія Птуха розповіла, чи потішать останні дні вересня теплом. Так, до кінця цього тижня завдяки антициклону в Україні середня денна температура становитиме +22-27°.

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