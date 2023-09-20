Синоптикиня розповіла, чи потішать останні дні вересня теплом

До кінця цього тижня завдяки антициклону в Україні середня денна температура становитиме +22-27°. У більшості областей нічні показники будуть +8-14°, але на півдні та Закарпатті - 17° тепла. Такі ж температурні показники втримаються й в останній тиждень вересня.

Про це інтерв'ю для NV розповіла метеорологиня Наталія Птуха.

"Останній тиждень вересня - від 25 числа, за попередніми розрахунками, істотних змін також не очікується. Територія країни продовжить перебувати під дією поля підвищеного тиску, чергового антициклону - тепер він буде із заходу. Тож загалом буде утримуватися така ж погода. Можливо, зовсім трохи знизиться температура. Все ж, поволі наближаємось до жовтня, але якихось істотних змін ми не відчуємо, принаймні за тими розрахунками, що є на сьогодні. Вересень виходить доволі такий літній і комфортний", - розповіла синоптикиня.

За словами Птухи, заморозків у найближчій синоптичній перспективі, яку можуть осягнути фахівці, немає - "як і такого різкого переходу саме на типову осінню погоду".

"Метеорологічна осінь настає тоді, коли середня добова температура опускається нижче +15° принаймні три дні поспіль. Наразі вона в межах +17-18° - це безпосередньо для Києва, та й для більшості областей. Дещо вищі значення на півдні. Отже, триває метеорологічне літо, яке поки не поспішає переходити в осінь. До кінця вересня навряд чи перейде", - каже Наталія Птуха.

Нагадаємо, 2023 року в Україні та світі можна спостерігати за зміною погоди: аномальна спека, шторми й руйнівні землетруси. Синоптики прогнозують, що наступного літа може бути +40 у тіні. Особливо швидко це може відбутися і в Україні.

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