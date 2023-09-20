Синоптик рассказала, порадуют ли последние дни сентября теплом

К концу этой недели благодаря антициклону в Украине средняя дневная температура составит +22-27°. В большинстве областей ночные показатели будут +8-14 °, но на юге и Закарпатье — 17 ° тепла. Такие же температурные показатели удержатся и в последнюю неделю сентября.

Об этом интервью NV рассказала метеорологиня Наталья Птуха.

"Последняя неделя сентября — от 25 числа, по предварительным расчетам, существенных изменений также не ожидается. Территория страны продолжит находиться под действием поля повышенного давления, очередного антициклона — теперь оно будет с запада. Так что в общем будет содержаться такая же погода. Возможно, совсем немного снизится температура. Все же, медленно приближаемся к октябрю, но каких-то существенных изменений мы не ощутим, по крайней мере, по тем расчетам, что есть на сегодня. Сентябрь получается довольно такой летний и комфортный", — рассказала синоптикиня.

По словам Птухи, заморозков в ближайшей синоптической перспективе, которую могут понять специалисты, нет — "как и такого резкого перехода именно на типичную осеннюю погоду".

"Метеорологическая осень наступает тогда, когда средняя суточная температура опускается ниже +15° по крайней мере три дня подряд. Сейчас она в пределах +17-18° — это непосредственно для Киева, и для большинства областей. Несколько более высокие значения на юге. Итак, продолжается метеорологическое лето, пока не спешащее переходить в осень. До конца сентября вряд ли перейдет", — говорит Наталья Птуха.

Напомним, в 2023 году в Украине и мире можно наблюдать изменение погоды: аномальная жара, штормы и разрушительные землетрясения. Синоптики прогнозируют, что следующим летом может быть +40 в тени. Особенно быстро это может произойти и в Украине.

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