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Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

Глава держави виступить у парламенті.

Президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади.

Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Канади.

"Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді від 21-го по 22 вересня 2023-го року. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться", - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що український лідер зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті країни. Після цього він вирушить до Торонто де "зустрінеться із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України".

Як повідомлялося, 21 вересня президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський зустрілися у Білому домі. Також під час робочого візиту до США Зеленський узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.

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Дата публікації
Перегляди
629
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