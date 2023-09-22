Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду.

Об этом объявили в офисе премьер-министра Канады.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21 по 22 сентября 2023 года. Два лидера продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне Канада будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится", — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что украинский лидер встретится с членами правительства Канады и выступит в парламенте страны. После этого он отправится в Торонто, где "встретится с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины".

Как сообщалось, 21 сентября президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Также во время рабочего визита в США Зеленский принял участие в церемонии возвращения культурных ценностей, похищенных российскими захватчиками с временно оккупированных территорий Украины.

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