Дуда відповів, чи досі вважає Зеленського своїм другом

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським "як розмовляють один з одним два друга".

Про це Дуда сказав, коментуючи скасування зустрічі із Зеленським у США, передає TVN24.

Анджея Дуду журналісти запитали про те, чи є досі Володимир Зеленський його другом.

"Звичайно", — відповів він. На запитання, чи хоче він ще поговорити з президентом України, Дуда відповів: "Коли буде можливість, я обов’язково з ним поговорю, але точно не в світлі камер. Тільки, як ми вже багато разів говорили, ми будемо говорити віч-на-віч, як розмовляють між собою двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації".

Водночас польський президент визнав, що вважає слова Зеленського про те, що "дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер", несправедливими.

"У той момент мені було прикро, тому що я вважаю: те, що він говорить дуже несправедливо. Але чим більше проходить час, тим більше ці емоції згасають, тому що вони є у мене, як і у кожної іншої людини", — сказав Дуда.

Раніше Анджей Дуда пояснив слова прем'єра Польщі, який в середу, 20 вересня, заявив, що Варшава більше не передає зброю Україні. Ці слова викликали міжнародний резонанс.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з людиною, що тоне і може затягнути на глибину, і закликав до вдячності.