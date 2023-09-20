Польща більше не передає зброю Україні – Моравецький

Водночас прем'єр Польщі запевнив, що не гальмуватиме роботу хабу в Жешуві, звідки постачають зброю Україні від інших держав.

Польща більше не передає Україні жодного озброєння, оскільки сама активно озброюється.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polsat News.

“Україна захищається від жорстокої атаки РФ, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми маємо захистити нашу країну. Ми зараз не передаємо зброї Україні, оскільки самі озброюємося найсучаснішою зброєю”, – сказав Моравецький.

За його словами, Польща проводить модернізацію і швидке озброєння своєї армії, аби вона стала однією з найсильніших сухопутних армій світу у короткі терміни.

Що буде з хабом у Жешуві, куди прибуває зброя для України

Польський прем'єр запевнив, що Польща не гальмуватиме роботу транспортного хабу в Жешуві з постачання зброї Україні.

“Ми маємо добрі відносини, бажаємо перемоги (Україні – Ред.) і допомагаємо в досягненні цієї перемоги над російським варваром. Але ми не можемо погодитися на розхитування польського ринку. Ми збережемо транзит українських товарів, адже Польща не витрачає жодних коштів, а навпаки заробляє на цьому. Ми не ризикуватимемо безпекою України і у зв’язку з цим наш хаб у Жешуві, у співпраці з американцями і НАТО, продовжуватиме виконувати свою роль”, – запевнив Моравецький.

Експорт зерна

Польський прем'єр зазначив, що "не може бути так, щоб українські олігархи керували ринком зерна в Польщі" .

"Транспорт – так, експорт – так, нестабільність і дестабілізація польського ринку – ні", – сказав він.

Моравецький певен, що погіршенню відносин між Варшавою і Києвом радіють "російські тролі", які вже активізувалися у Мережі і сіють розбрат між країнами.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну з людиною, що тоне і може затягнути на глибину, і закликав до вдячності.

Скандал поглибився після того, як Україна подала до СОТ позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини.

Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.