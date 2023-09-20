Польша больше не передает оружие Украине – Моравецкий

В то же время, премьер Польши заверил, что не будет тормозить работу хаба в Жешуве, откуда поставляют оружие Украине от других государств.

Польша больше не передает Украине ни одного вооружения, поскольку сама активно вооружается.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polsat News.

“Украина защищается от жестокой атаки РФ, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы должны защитить нашу страну. Мы сейчас не передаем оружие Украине, поскольку сами вооружаемся самым современным оружием", – сказал Моравецкий.

По его словам, Польша проводит модернизацию и быстрое вооружение своей армии, чтобы она стала одной из сильнейших сухопутных армий мира в кратчайшие сроки.

Что будет с хабом в Жешуве, куда прибывает оружие для Украины

Польский премьер заверил, что Польша не будет тормозить работу транспортного хаба в Жешуве по поставке оружия Украине.

“Мы имеем хорошие отношения, желаем победы (Украине – Ред.) и помогаем в достижении этой победы над российским варваром. Но мы не можем согласиться на расшатывание польского рынка. Мы сохраним транзит украинских товаров, ведь Польша не тратит никакие средства, а наоборот зарабатывает на этом. Мы не рискуем безопасностью Украины и в связи с этим наш хаб в Жешуве, в сотрудничестве с американцами и НАТО, будет продолжать выполнять свою роль”, – заверил Моравецкий.

Экспорт зерна

Польский премьер отметил, что "не может быть так, чтобы украинские олигархи управляли рынком зерна в Польше".

"Транспорт – да, экспорт – да, нестабильность и дестабилизация польского рынка – нет", – сказал он.

Моравецкий уверен, что ухудшению отношений между Варшавой и Киевом радуются "российские тролли", которые уже активизировались в Сети и сеют раздор между странами.

Напомним, что в своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, они делают триллер по вопросу зерна.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может затянуть на глубину и призвал к благодарности.

Скандал углубился после того, как Украина подала в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии.

Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.