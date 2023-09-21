Як швидко окупанти гинуть на фронті в Україні: підрахунки аналітиків

Понад 11 місяців на фронті прожили одиниці із загиблих у перший рік, встановили аналітики.

Більше половини загиблих російських мобілізованих прожили на фронті в Україні менше ніж 5 місяців, а кожен п'ятий загиблий не прожив і двох місяців.

Про це йдеться у дослідженні Conflict Intelligence Team (CIT) та "Важливі історії".

Скільки місяців живуть загарбники на фронті

Журналісти наголошують, що р осійська влада за цілий рік після початку мобілізації жодного разу не звітувала про кількість мобілізованих росіян, які загинули на війні в Україні. Однак некрологи у Мережі та ЗМІ щодня з'являються по всій країні.

На термін життя після мобілізації та відправлення на фронт вплинула інтенсивність бойових дій, кажуть аналітики CIT.

" Найбільш напружені з погляду втрат - осінь 2022 року та весна 2023 року, вони вносять суттєву вагу у середню тривалість життя мобілізованих на фронті. Частина вже восени потрапила до м'ясорубки в районі Сватового та Кремінної, де російському військовому керівництву потрібно було терміново закривати прорив (ЗСУ - ред.)", - пояснюють аналітики.

Зауважують, що понад 11 місяців на фронті прожили одиниці із загиблих у перший рік.

Який вік загиблих

Як встановили аналітики, типовий вік загиблого мобілізованого - 33 роки. Вони звернули увагу, що м обілізували здебільшого чоловіків віком від 30 років - більш ніж половині загиблих було від 30 до 45 років. Однак є і винятки, наймолодшому окупанту було 19 років, а найстаршому - 62 роки.

"Військкомати були зацікавлені саме в молодих людях до 35 років. До них краще доходить інформація про жесть, яка відбувається на фронті, вони розуміють, у якому стані російська армія. Тому військкоматам було простіше набрати людей вікових, ніж молодих: ті, хто служив у нульових, не співвідносять свою термінову службу в армії з тим, що є зараз, думають, що все змінилося", - сказано у матеріалі СІТ.

Де найчастіше гинули мобілізовані

Відповідно до даних, за весь час війни обстріл ПТУ у Макіївці – найбільша публічно відома одноразова втрата російської армії, але для мобілізованих – не єдина.

Через місяць після початку мобілізації, 24 жовтня 2022 року, військові із 255-му полку та загинули разом, коли колона з ними потрапила під обстріл у районі Нової Каховки на Херсонщині.

Також аналітики СІТ підрахували, що в еликі втрати частини мобілізованих зазнали восени та взимку на напрямі Куп'янськ-Сватове-Кремінна Луганської області. Там за рік з початку оголошення мобілізації загинуло понад 250 осіб, які покликані за повістками. СІТ пояснюють, що на тому напрямку військове керівництво тримало мобілізованих, найчастіше непідготовлених та ненавчених.

Також читайте ЗСУ підтвердили, що завдали комбінованого удару по аеродрому окупантів в Криму

Не менші втрати у Донецькій області. За даними аналітиків, великі втрати там стали результатом зимово-весняного наступу імені Герасимова, коли за допомогою мобілізованих хотіли взяти Авдіївку.

"Туди кидали туди мобілізованих особливо активно. Їх намагалися проводити через мотострілецькі деенерівські бригади, і багато було відеозвернень від мобілізованих, які скаржилися, що командування ДНР ставиться до них як до витратного матеріалу", - встановили СІТ.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, станом на 21 вересня 2023 року ЗСУ втрати армії Російської Федерації становлять 274 470 солдатів.

Читайте також: