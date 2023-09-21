Одна з сестер Кардашян нажахала величезним швом на щоці: що сталося

Світська левиця та молодша сестра Кім Кардашян Глое Кардашян розповіла шанувальникам про свій досвід боротьби з раком шкіри.

У сторіз своєї сторінки в Instagram бізнесвумен поділилася приголомшливими кадрами, як 2022 року їй зробили операцію на щоці з видалення меланоми. Глое показала шви на своєму обличчі, а також вм'ятину на щоці, яка залишилася після рани та численних уколів.

"Я безперечно не скаржуся, тому що в будь-який момент я воліла б мати вм'ятину, ніж меланому. Я неймовірно вдячна всім лікарям, які допомагали і продовжують допомагати мені на моєму шляху з боротьбою з раком шкіри", - прокоментувала Кардашян.

Глое Кардашян показалася після видалення меланоми / Фото: instagram.com/khloekardashian

Глое Кардашян показалася після видалення меланоми / Фото: instagram.com/khloekardashian

Глое Кардашян показалася після видалення меланоми / Фото: instagram.com/khloekardashian

Також Глое додала, що вона й подумати не могла, що крихітне утворення на її щоці може перетворитися на рак шкіри.

Глое Кардашян / Фото: instagram.com/khloekardashian

Як зазначила Кардашян, вона про все це розповіла публічно, аби підвищити обізнаність серед прихильників. У своїх постах вона закликає людей перевірятись раніше, частіше і не соромитися.

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