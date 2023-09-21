Одна из сестер Кардашян напугала огромным швом на щеке: что произошло

Светская львица и младшая сестра Ким Кардашян Хлоэ Кардашян рассказала поклонникам о своем опыте борьбы с раком кожи.

В сторис своей страницы в Instagram бизнесвумен поделилась шокирующими кадрами, как в 2022 году ей сделали операцию на щеке по удалению меланомы. Хлоэ показала швы на своем лице, а также вмятину на щеке, которые остались после раны и многочисленных уколов.

"Я определенно не жалуюсь, потому что в любой момент я предпочла бы иметь вмятину, чем меланому. Я невероятно благодарна всем врачам, которые помогали и продолжают помогать мне на моем пути с борьбой с раком кожи", – прокомментировала Кардашян.

Хлоэ Кардашян показалась после удаления меланомы. / Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлоэ Кардашян показалась после удаления меланомы. / Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлоэ Кардашян показалась после удаления меланомы. / Фото: instagram.com/khloekardashian

Также Хлоэ добавила, что она и подумать не могла, что крохотное образование на щеке может превратиться в рак кожи.

Хлоэ Кардашян / Фото: instagram.com/khloekardashian

Как отметила Кардашян, она обо всем этом рассказала публично, чтобы повысить осведомленность среди поклонников. В своих постах она призывает людей проверяться раньше, чаще и не стесняться.

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