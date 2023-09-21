Ракетный удар по Киеву: Жданов ответил, куда РФ пыталась попасть

В Киеве российская армия в основном пытается попасть в промышленную зону и объекты инфраструктуры.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Скорее всего, они предполагают, что там может быть накопление тоже каких-то материальных средств, которыми затем обеспечивается фронт", — считает военный эксперт.

По его словам, у россиян есть "психологическая травма" из-за того, что не могут пробить украинскую систему противовоздушной обороны в Киеве.

“Сколько бы они ни пытались, какими бы ракетами они ни осуществляли по нам пуски, но систему ПВО они пробить в Киеве не могут. И это их смущает всякий раз. Вот даже сегодня большая часть ракет пошла на западную часть Украины, но на Киев все равно идет часть. То же самое при атаке дронами. Хотя бы часть этих дронов во время массированной атаки направляется в Киев”, – рассказал Олег Жданов.

Напомним, российская армия утром 21 августа нанесла массированный удар по Украине. Это одна из самых больших атак РФ за последнее время. Взрывы раздались в Киеве, Черкассах, Ровно, Хмельницкой и Львовской областях. Также враг обстрелял Херсон, Харьков и Днепропетровщину.

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