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Военный эксперт объяснил, что легче сбивать ПВО – ракеты или "Шахеды"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Военный эксперт объяснил, что легче сбивать ПВО – ракеты или "Шахеды"

Что легче сбивать ПВО – ракеты или "Шахеды" / Фото: ТСН.ua

Олег Жданов рассказал, как их сбивают.

Ракеты сбивать легче, чем "Шахеды". Это связано с тем, что ракета больше по размеру, она прямолинейнее летит, меньше маневрирует и не может это делать очень резко.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"И, соответственно, ее отражающая радиолокационная поверхность намного больше, чем у "Шахеда". Он летит медленнее, в четыре раза меньше скорость. Он может лететь ниже, и по размерам он намного меньше, чем ракета”, – отметил он.

Однако поражение, по словам Олега Жданова, у них одинаковое. Дело в том, что комплексы, используемые украинскими военными, в основном работают за счет осколочного поражения воздушной цели.

“Это не прямое попадание в объект. Противоракета подлетает к цели, у нее срабатывает дистанционный взрыватель и она взрывается в воздухе, и своими обломками разрушает ракету или "Шахед". Так что принцип поражения что там, что там примерно одинаковый”, – объяснил военный эксперт.

Напомним, Россия начала активно применять ударные дроны "Шахед" по Украине. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предупредил, что в дальнейшем такие атаки будут возрастать.

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Дата публикации
Просмотры
464
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