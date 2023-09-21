Предательницу Maruv неожиданно начали благодарить за "помощь" ВСУ: "Вы с Ани Лорак — молодцы"

Скандальную исполнительницу постигла такая же участь, что и Ани Лорак.

Над певицей-предательницей Анной Корсун, более известной как Maruv, начали активно смеяться и благодарить ее за финансовую "помощь" ВСУ.

Первым начал смеяться над скандальной исполнительницей активист Сергей Стерненко. Он в Twitter (а ныне Х) спросил Maruv, поможет ли она с донатом на ВСУ. Реакция артистки была резкой, она заблокировала Стерненко в соцсети.

"Так, Анна Корсун на дроны скидываться не хочет, в отличие от Каролины. Значит, купим ей отдельный дрон", — пошутил активист.

С Maruv посмеялись в Сети / Фото: из соцсетей

Тем временем украинцы в Facebook Корсун начали ей благодарить за помощь ВСУ. Они с сарказмом писали, что Анна молодец, что передает такие великие донаты.

"Спасибо, что хоть и под общественным давлением, но приняла правильную сторону. Твои первые осторожные донат достаточно щедрые — 3 млн грн в фонд "Вернись живым" — это что-то. Вы с Ани Лорак — молодцы! Слава Украине! Еще раз очень искренне благодарим тебе за твой личный дрон! Ты же наша украинка, хотя и стыдишься этого, глупая!" – с сарказмом писали пользователи.

С Maruv посмеялись в Сети / Фото: из соцсетей

К слову, раньше так же смеялись над предательницей Ани Лорак. Более того, в Сети даже придумали ее личный фонд мести. Из-за таких шуток в России Лорак было несладко. Ее начали хейтить, концерты певицы отменяли, а соответствующие органы проверяли артистку на предмет помощи ВСУ и дискредитации российской армии. Самой же Лорак приходилось постоянно оправдываться.

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