Ани Лорак в России проверили на счет помощи ВСУ и вынесли предательнице вердикт

Певицу-предательницу Ани Лорак, живущую и работающую в РФ и молчащую о войне в родной Украине, в России проверили на счет помощи ВСУ.

Как у себя в Telegram-канале написал российский пропагандист Виталий Бородин, "у контролирующих органов к ней вопросов нет". Также Бородин призвал пожалеть бедную Каролину Куек (настоящее имя Лорак), ставшую "жертвой политического режима Украины".

Мол, в Украине Лорак "специально создали образ предательницы России", но, как показала проверка, Лорак как была запроданкой, так ею и осталась.

Выразил пропагандист и надежду, что "душой Ани Лорак с Россией и точно не в политике":

"Считаю, что оснований для отмены концертов в России нет, потому что для этого должно быть как минимум возбуждено уголовное дело против Лорак или решения суда. Этого ничего нет, поэтому и вопросов больше нет с нашей стороны, тема закрыта", — издал пропагандист.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, что в конце марта этого года Ани Лорак начали массово отменять концерты в РФ. А все потому, что россияне заподозрили артистку в том, что она финансово помогает украинским военным. На такие мысли окупантов натолкнул пост Лорак в Instagram, где она на украинском написала, как ее брат скрывается от обстрелов в подвале. Кроме того, Лорак ранее заявляла, что знает, как любить и поддерживать свою страну, а делает это непублично.

Впоследствии Лорак поторопилась оправдаться перед россиянами, что не помогала ВСУ. Но в России все же артистку захотели проверить. Тем временем украинские блогеры и волонеты поддержали эту историю и начали шутить, что Лорак "должна хорошо работать, потому что нам нужны российские деньги".

А в конце апреля, когда Москву атаковали дроны, в Сети поблагодарили Лорак за "помощь". В частности, на одном из дронов, упавшего на российскую столицу, была наклейка "Фонд мести Ани Лорак".

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