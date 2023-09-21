Украина может значительно укрепить НАТО – польский генерал Фальковский

Анджей Фальковский отметил, что у Украины самая сильная армия в Европе, которая умеет воевать с симметричным врагом.

Согласно статистике огневой мощи, которая учитывает 60 различных факторов, Украина занимает 15 место в мире по военной силе. В то время как Польша, которая является членом НАТО, находится на 20-м месте, а Германия на 25-м.

Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Республики Польша, стратегический советник Министерства обороны в 2018 году Анджей Фальковский, передает "Украинская правда".

Фальковский в частности отметил, что не согласен с решением о судьбе Украины в НАТО, принятом в Вильнюсе этим летом, поскольку убежден, что Украина сможет значительно укрепить Альянс.

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"Украина занимает 15-е место в мире по военной силе. Польша – 20-я. Германия, сюрприз–сюрприз – на 25-м месте. Следовательно, если бы Украина вступила в НАТО сейчас, то вы бы уступили только США, Великобритании, Франции, ядерным государствам НАТО, Турции и Италии. Украина была бы на шестом месте. Мы были бы позади вас", — отметил он.

В то же время Анджей Фальковский отметил, что Украина имеет сильнейшую армию в Европе, которая умеет воевать с симметричным врагом.

"И эта армия умеет воевать с симметричным врагом. Мы можем делать вид, что наши генералы, наши солдаты получили опыт во время миротворческих операций где-то в Афганистане или Ираке. Но эта война не была симметричной. У талибов не было самолетов. У талибов не было танков. У талибов не было ракет и снарядов. Кое-что, возможно, было, но очень редко. Здесь же вы можете использовать очень современное оборудование со всего мира. И теперь вы знаете, как контролировать территорию, как атаковать, как даже прятаться, чтобы не быть убитым", — сказал польский генерал.

Напомним, что украинская разведка подтвердила, что нанесла ракетные удары по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму днем 20 сентября.

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