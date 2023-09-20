Мощные взрывы в Крыму: в ГУР сообщили о целях ракетной атаки

Продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны на полуострове, сообщили в ГУР.

Украинская разведка подтвердила, что нанесла ракетные удары по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму днем 20 сентября.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов одному из украинских изданий.

"Продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны и удары по объектам противника по временно оккупированному Крыму. Детали впоследствии будут обнародованы ВСУ и Генштабом", — сказал он.

Напомним, в среду, 20 сентября, в разных районах Крыма раздавались громкие взрывы. Звуки были слышны в районе Инкермана и Бахчисарайском, а также аэродромов Бельбек и Кача. Оккупационная "власть" прокомментировала "бавовну". Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы атаке беспилотников и "возгорании травы". Тем временем в Сети появилось видео с ракетой, пролетавшей над полуостровом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Юсов: главный вопрос о КАДИРОВЕ! Крым – дальше будет!

Читайте также: