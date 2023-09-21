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Курс валют на 21 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 21 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на 21 сентября / Фото: УНИАН

Евро снова потерял в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 21 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился на 2 коп. Злотый в это время вырос на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,13 грн (-2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,42 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,50 – 38,10 грн
  • "Ощадбанк" — 37,85 — 38,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,60 грн
  • "ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,65 – 38,25 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
  • "Ощадбанк"  — 40,50 — 41,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,80 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,20 – 41,10 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,36 – 8,80 грн
  • "Ощадбанк"  — 8,30 — 9,05 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,70 грн. Покупают за 38,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.

Напомним, доллар в Украине продолжает дорожать, его курс медленно, но уверенно близится к 39 гривен. В Минфине говорят о 41 гривне за доллар – такой курс заложен в проект госбюджета на 2024 год

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Дата публикации
Просмотры
1369
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