Курс валют на 21 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро снова потерял в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 21 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился на 2 коп. Злотый в это время вырос на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,13 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,42 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Ощадбанк" — 37,85 — 38,75 грн

"Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,60 грн

"ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн

"Укрсиббанк" – 37,65 – 38,25 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн

"Ощадбанк" — 40,50 — 41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,80 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,20 – 41,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,36 – 8,80 грн

"Ощадбанк" — 8,30 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,70 грн. Покупают за 38,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.

Напомним, доллар в Украине продолжает дорожать, его курс медленно, но уверенно близится к 39 гривен. В Минфине говорят о 41 гривне за доллар – такой курс заложен в проект госбюджета на 2024 год

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