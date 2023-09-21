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Курс валют на 21 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 21 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на 21 вересня. / Фото: УНІАН

Євро знову втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 21 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро знизився на 2 коп. Злотий тим часом зріс на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,13 грн (-2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,42 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,50 - 38,10 грн
  • "Ощадбанк" – 37,85 - 38,75 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,80 - 38,60 грн
  • "ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,65 - 38,25 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,45 - 41,45 грн
  • "Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,80 - 41,80 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн
  • "Укрсиббанк" - 40,20 - 41,10 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,36 - 8,80 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,70 грн. Купують за 38,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,50 грн.

Нагадаємо, долар в Україні продовжує дорожчати, його курс повільно, але впевнено наближається до 39 гривень. В Мінфіні говорять про 41 гривню за долар - такий курс закладений до проєкту держбюджету на 2024 рік

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Дата публікації
Перегляди
1187
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